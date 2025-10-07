Скидки
Тренеры Разин и Исаков едва не подрались после матча «Торпедо» — «Металлург»

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Торпедо» и магнитогорским «Металлургом». Победу одержали гости со счётом 5:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2025, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
1 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Вовченко (Козлов, Барак) – 01:01 (5x5)     0:2 Коротков (Яковлев) – 08:18 (5x5)     1:2 Абрамов (Фирстов, Нарделла) – 10:49 (5x4)     1:3 Яковлев (Силантьев, Ткачёв) – 13:44 (5x4)     1:4 Орехов (Исхаков, Петунин) – 22:19 (5x5)     1:5 Барак (Ткачёв, Яковлев) – 54:24 (5x3)    

Концовка встречи изобиловала стычками и драками. После матча главные тренеры команд давали интервью в подтрибунном помещении. Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил: «Всё в одну калитку. Просто надо уметь проигрывать, учиться проигрывать. А когда такой хренью начинаешь заниматься, это уже не хоккей». После чего Разин сцепился с главным тренером «Торпедо» Алексеем Исаковым, их драке помешали тренерские штабы команд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей на Кинопоиске». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

