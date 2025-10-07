Тренеры Разин и Исаков едва не подрались после матча «Торпедо» — «Металлург»

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Торпедо» и магнитогорским «Металлургом». Победу одержали гости со счётом 5:1.
Концовка встречи изобиловала стычками и драками. После матча главные тренеры команд давали интервью в подтрибунном помещении. Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил: «Всё в одну калитку. Просто надо уметь проигрывать, учиться проигрывать. А когда такой хренью начинаешь заниматься, это уже не хоккей». После чего Разин сцепился с главным тренером «Торпедо» Алексеем Исаковым, их драке помешали тренерские штабы команд.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей на Кинопоиске». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».
- 7 октября 2025
-
21:59
-
21:48
-
21:46
-
21:24
-
21:23
-
21:17
-
20:35
-
20:15
-
19:50
-
19:20
-
19:02
-
18:45
-
18:25
-
18:00
-
17:27
-
17:15
-
16:45
-
16:20
-
16:00
-
15:45
-
15:26
-
15:05
-
14:46
-
14:29
-
14:11
-
13:47
-
13:29
-
13:10
-
12:56
-
12:45
-
12:34
-
12:20
-
12:15
-
12:08
-
11:55