Главная Хоккей Новости

Кравец — о поражении от «Ак Барса»: жаль, конечно, что не хватило мастерства сравнять счёт

Комментарии

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец высказался о поражении в матче с «Ак Барсом» (3:4), в котором астанинский клуб забросил три шайбы подряд в середине третьего периода.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
Барыс
Астана
1:0 Алистров (Марченко, Карпухин) – 03:46 (5x5)     2:0 Галимов (Фальковский, Сафонов) – 36:07 (5x5)     3:0 Галимов (Семёнов) – 38:57 (4x5)     4:0 Лямкин (Миллер) – 42:13 (5x5)     4:1 Кайыржан (Маккошен, Шайхмедденов) – 44:45 (5x5)     4:2 Веккионе (Симонов, Морелли) – 46:24 (5x5)     4:3 Логвин (Уолш, Омирбеков) – 47:02 (5x5)    

«Знали силу соперника. «Ак Барс» набрал ход, мы настраивались на борьбу. У нас были моменты, которые мы не реализовали в концовке, хотя бы один гол можно было забить из них. Во втором периоде была в целом равная игра, но мы пропустили в контратаках два гола. Такие моменты такая команда, как «Ак Барс», решает.

Неудачно начали третий период, но молодцы, не сломались. Ребята здорово себя проявили, жаль, конечно, что не хватило мастерства сравнять счёт. Провели достойную игру, однако этого оказалось маловато для того, чтобы одержать победу. Нужно было забивать в большинстве, попадать в ворота», – передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

