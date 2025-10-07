В «Локомотиве» не планируют устраивать церемонию в честь Никитина на домашней игре с ЦСКА

Как стало известно «Чемпионату», в «Локомотиве» не планируют награждать бывшего главного тренера команды Игоря Никитина, ныне работающего в ЦСКА, и его штаб чемпионскими перстнями за победу в Кубке Гагарина — 2025.

Ранее в СМИ появилась информация, что игроки ярославской команды хотели вручить экс-наставнику и его помощникам перстни, которые заказали сами. Отмечалось, что это должно было произойти на очном домашнем матче железнодорожников с ЦСКА 15 октября.

Тем не менее, по информации из Ярославля, в «Локомотиве» не планируют устраивать никаких церемоний в честь Никитина и его штаба.

Напомним, в минувшем сезоне железнодорожники под руководством Игоря Никитина выиграли первый Кубок Гагарина в своей истории. Вскоре после этого тренер расторг контракт с «Локомотивом» и возглавил ЦСКА. Вместе с ним в армейский клуб перешли его помощники. Ярославцы не пригласили бывших тренеров на чемпионский парад и не вручили им чемпионские перстни.