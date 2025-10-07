Скидки
Хоккей

Гатиятулин: много позитивных моментов, но нужно играть все 60 минут

Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил победу в матче с «Барысом» (4:3), в котором казанцы едва не упустили преимущество в четыре шайбы в середине третьего периода.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
Барыс
Астана
1:0 Алистров (Марченко, Карпухин) – 03:46 (5x5)     2:0 Галимов (Фальковский, Сафонов) – 36:07 (5x5)     3:0 Галимов (Семёнов) – 38:57 (4x5)     4:0 Лямкин (Миллер) – 42:13 (5x5)     4:1 Кайыржан (Маккошен, Шайхмедденов) – 44:45 (5x5)     4:2 Веккионе (Симонов, Морелли) – 46:24 (5x5)     4:3 Логвин (Уолш, Омирбеков) – 47:02 (5x5)    

«Перед домашней серией ставили задачу добиться максимального результата, сыграть качественно и ответственно все 60 минут. Хоккей без ошибок не бывает, были ненужные ошибки, дали вернуться в игру, но достали характер и одержали победу.

Много позитивных моментов, над которыми летом работали. Не хватало стабильности в прошлом сезоне, и сегодня в третьем периоде это тоже случилось. Будем работать, много положительного, однако нужно играть все 60 минут.

Где-то сочетания не сработали, потом моменты, где приходится ломать голову через игры, тренировки, смотреть, что работает лучше», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

