Гатиятулин: много позитивных моментов, но нужно играть все 60 минут

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил победу в матче с «Барысом» (4:3), в котором казанцы едва не упустили преимущество в четыре шайбы в середине третьего периода.
«Перед домашней серией ставили задачу добиться максимального результата, сыграть качественно и ответственно все 60 минут. Хоккей без ошибок не бывает, были ненужные ошибки, дали вернуться в игру, но достали характер и одержали победу.
Много позитивных моментов, над которыми летом работали. Не хватало стабильности в прошлом сезоне, и сегодня в третьем периоде это тоже случилось. Будем работать, много положительного, однако нужно играть все 60 минут.
Где-то сочетания не сработали, потом моменты, где приходится ломать голову через игры, тренировки, смотреть, что работает лучше», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
