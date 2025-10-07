Скидки
Гатиятулин — о Хмелевски: он расстраивается, переживает. Мы даём ему время адаптироваться

Гатиятулин — о Хмелевски: он расстраивается, переживает. Мы даём ему время адаптироваться
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался об адаптации в команде нападающего Александра Хмелевски.

«Перед подписанием Саша не катался четыре дня, даже пять. Вошёл в свою форму через игры, тренировки. Мы знаем, что он мастеровитый игрок, сказали ему, что не нужно переживать, мы даём ему время адаптироваться в команде, понять требования.

Мне запомнились его первые слова после того, как он пришёл в команду, что у него большое желание помочь, он расстраивается, переживает, что не может забить. Но мы разговариваем с ним, даём время адаптироваться к системе. Голы – вопрос времени», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Александр Хмелевски высказался о своей адаптации в «Ак Барсе»
