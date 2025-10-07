Гатиятулин: селекция в «Ак Барсе» никогда не прекращается, но конкретных кандидатов нет

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о возможных трансферах и заявил, что поиск новых игроков ведётся постоянно.

«Новички из Северной Америки? У нас селекция никогда не прекращается, но кандидатов конкретных нет на подписания сейчас», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

На данный момент казанский «Ак Барс» занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги с 15 очками после 13 встреч. Команда выиграла три матча кряду и пять из последних шести встреч. Ранее в СМИ ходили слухи о возможной отставке Гатиятулина из-за плохого начала сезона.