Гатиятулин: даже те игры, что «Ак Барс» проигрывал с большим счётом, проводил неплохо

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о результатах команды в текущем сезоне. Команда выиграла три матча кряду и пять из последних шести встреч. Ранее в СМИ ходили слухи о возможной отставке Гатиятулина из-за плохого начала сезона.

«Яма была до этого в плане результата, но даже те игры, что мы с большим счётом проигрывали, мы их проводили неплохо. Конечно, поражения не дают уверенности, а победы, наоборот, дают импульс. Но это рабочий процесс.

Летом одни сочетания были в тех же спецбригадах, сейчас – другие. Всё нарабатывается через игры и тренировки», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

