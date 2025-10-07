Скидки
Гатиятулин высказался о перспективах Тимофея Жулина и Степана Терехова

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил перспективы нападающего Тимофея Жулина и защитника Степана Терехова пробиться в состав казанской команды в КХЛ. Терехову исполнился сегодня 21 год, матч с «Барысом» он пропустил.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
Барыс
Астана
1:0 Алистров (Марченко, Карпухин) – 03:46 (5x5)     2:0 Галимов (Фальковский, Сафонов) – 36:07 (5x5)     3:0 Галимов (Семёнов) – 38:57 (4x5)     4:0 Лямкин (Миллер) – 42:13 (5x5)     4:1 Кайыржан (Маккошен, Шайхмедденов) – 44:45 (5x5)     4:2 Веккионе (Симонов, Морелли) – 46:24 (5x5)     4:3 Логвин (Уолш, Омирбеков) – 47:02 (5x5)    

«Тимофей Жулин? Мы не говорим, что чем-то недовольны. Мы знаем его сильные качества и те моменты, над которыми нужно ещё поработать. Ищем тройки, сочетания, каждую игру что-то меняем.

У нас было желание дать сегодня Тимофею сыграть, однако концовка сложилась так, что выпустить не было возможности. Игроки системы будут набирать форму в фарм-клубах. За счёт тренировок мы держим его в форме.

Поставить в день рождения Степана Терехова? Мысли такие были, но поэтому и не поставили, потому что это двойное желание показать себя в предыдущих матчах сказывалось, уверенность перерастала в самоуверенность. Поздравили его на раскатке, состав мы определяем на основе прошедших встреч», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

