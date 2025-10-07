Гатиятулин высказался о перспективах Тимофея Жулина и Степана Терехова

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил перспективы нападающего Тимофея Жулина и защитника Степана Терехова пробиться в состав казанской команды в КХЛ. Терехову исполнился сегодня 21 год, матч с «Барысом» он пропустил.

«Тимофей Жулин? Мы не говорим, что чем-то недовольны. Мы знаем его сильные качества и те моменты, над которыми нужно ещё поработать. Ищем тройки, сочетания, каждую игру что-то меняем.

У нас было желание дать сегодня Тимофею сыграть, однако концовка сложилась так, что выпустить не было возможности. Игроки системы будут набирать форму в фарм-клубах. За счёт тренировок мы держим его в форме.

Поставить в день рождения Степана Терехова? Мысли такие были, но поэтому и не поставили, потому что это двойное желание показать себя в предыдущих матчах сказывалось, уверенность перерастала в самоуверенность. Поздравили его на раскатке, состав мы определяем на основе прошедших встреч», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.