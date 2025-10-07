Гатиятулин высказался о трёх подряд пропущенных шайбах в третьем периоде с «Барысом»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Анвар Гатиятулин назвал причины трёх пропущенных шайб подряд в течение двух с небольшим минут в третьем периоде матча с астанинским «Барысом» (4:3).

«Я не скажу, что руки опустились, но рано поверили, что с таким преимуществом заберём победу. И сами начали тащить шайбу назад. Нужно было продолжать так же играть вперёд, идти в давление на соперника, а у нас получилось наоборот, и соперник этим воспользовался.

Никак не удаётся качественно повысить результативность большинства. Думаем, ищем выходы», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.