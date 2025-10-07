Гатиятулин высказался о трёх подряд пропущенных шайбах в третьем периоде с «Барысом»
Главный тренер казанского «Ак Барса» Анвар Гатиятулин назвал причины трёх пропущенных шайб подряд в течение двух с небольшим минут в третьем периоде матча с астанинским «Барысом» (4:3).
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
Барыс
Астана
1:0 Алистров (Марченко, Карпухин) – 03:46 (5x5) 2:0 Галимов (Фальковский, Сафонов) – 36:07 (5x5) 3:0 Галимов (Семёнов) – 38:57 (4x5) 4:0 Лямкин (Миллер) – 42:13 (5x5) 4:1 Кайыржан (Маккошен, Шайхмедденов) – 44:45 (5x5) 4:2 Веккионе (Симонов, Морелли) – 46:24 (5x5) 4:3 Логвин (Уолш, Омирбеков) – 47:02 (5x5)
«Я не скажу, что руки опустились, но рано поверили, что с таким преимуществом заберём победу. И сами начали тащить шайбу назад. Нужно было продолжать так же играть вперёд, идти в давление на соперника, а у нас получилось наоборот, и соперник этим воспользовался.
Никак не удаётся качественно повысить результативность большинства. Думаем, ищем выходы», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
