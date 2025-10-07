Гатиятулин высказался о первых голах Артёма Галимова в текущем сезоне

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал первые голы нападающего Артёма Галимова в текущем сезоне. Форвард отметился дублем в матче с «Барысом» (4:3).

«Голы важны в первую очередь для команды, да и для игрока. После прошлого сезона у него была небольшая засуха, и видно было, что Артём сильно переживает. Мы говорили с ним, что не нужно зацикливаться на этом.

Если не получается набирать очки, нужно брать другим. Он делал много полезных вещей – играл в меньшинстве, отрабатывал назад, поэтому голы были делом времени. Рады за Артёма, как и за любого игрока нашей команды», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.