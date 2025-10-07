Разин — после победы над «Торпедо»: жаль, что начался не хоккей. Надо уметь проигрывать!

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал многочисленные стычки игроков в концовке матча с «Торпедо» (5:1).

«Матч был спокойный, всё контролировалось, жаль, что начался не хоккей. Можно было это предотвратить, но не получилось, хотя мы всё для этого сделали. Могу ещё раз повторить: надо уметь проигрывать! Это своего рода уроком должно стать для людей», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

После встречи оба главных тренера давали интервью в подтрибунном помещении и едва не подрались между собой. Тренерские штабы помешали драке Разина с главным тренером «Торпедо» Алексеем Исаковым.