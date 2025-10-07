Скидки
Кравец высказался о незаконченном камбэке «Барыса» с 0:4 в матче с «Ак Барсом» в Казани

Кравец высказался о незаконченном камбэке «Барыса» с 0:4 в матче с «Ак Барсом» в Казани
Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал третий период в матче с «Ак Барсом» (3:4), в котором игроки астанинского клуба забросили три шайбы подряд в течение пары минут.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
Барыс
Астана
1:0 Алистров (Марченко, Карпухин) – 03:46 (5x5)     2:0 Галимов (Фальковский, Сафонов) – 36:07 (5x5)     3:0 Галимов (Семёнов) – 38:57 (4x5)     4:0 Лямкин (Миллер) – 42:13 (5x5)     4:1 Кайыржан (Маккошен, Шайхмедденов) – 44:45 (5x5)     4:2 Веккионе (Симонов, Морелли) – 46:24 (5x5)     4:3 Логвин (Уолш, Омирбеков) – 47:02 (5x5)    

«Мы поменяли звенья, и ребята прибавили в движении, скорости. Хорошо начали период, пропустили необязательный гол, а дальше продолжили играть теми же звеньями. Чем больше бросаешь – тем выше шансы, что вратарь дрогнет. Ребята действовали целенаправленно, молодцы.

Бывает, что забрасываем много шайб, бывает – поменьше. Главное – нужно побеждать. Победа со счётом 1:0 – это тоже почётно, говорит о надёжной игре в обороне. Это уровень, мастерство игроков, мастерство соперника.

Ребята ощущают, что подобралась хорошая команда, способная противостоять любому сопернику. Плюс наши домашние победы над «Трактором», «Динамо» придают уверенность ребятам. Они начинают понимать, как нужно выигрывать, все стараются это делать», – передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

