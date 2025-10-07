«Исаков у меня в Саратове администратором был». Разин — о стычке с тренером «Торпедо»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил стычку с главным тренером «Торпедо» Алексеем Исаковым в подтрибунном помещении после матча. Игра завершалась многочисленными потасовками игроков, что подняло градус эмоций у всех участников встречи.

«Ситуация в подтрибунке после матча? Честно говоря, хотел поблагодарить Алексея (Исакова. – Прим. «Чемпионата») за его такой тяжёлый путь из ВХЛ. Не все знают, что он у меня в Саратове был администратором. И я никогда не мог подумать, что он будет тренером, тем более в КХЛ. Так что честь ему и хвала, но сегодняшняя игра, честно говоря… Без комментариев», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.