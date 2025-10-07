Скидки
Главная Хоккей Новости

«Исаков у меня в Саратове администратором был». Разин — о стычке с тренером «Торпедо»

«Исаков у меня в Саратове администратором был». Разин — о стычке с тренером «Торпедо»
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил стычку с главным тренером «Торпедо» Алексеем Исаковым в подтрибунном помещении после матча. Игра завершалась многочисленными потасовками игроков, что подняло градус эмоций у всех участников встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2025, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
1 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Вовченко (Козлов, Барак) – 01:01 (5x5)     0:2 Коротков (Яковлев) – 08:18 (5x5)     1:2 Абрамов (Фирстов, Нарделла) – 10:49 (5x4)     1:3 Яковлев (Силантьев, Ткачёв) – 13:44 (5x4)     1:4 Орехов (Исхаков, Петунин) – 22:19 (5x5)     1:5 Барак (Ткачёв, Яковлев) – 54:24 (5x3)    

«Ситуация в подтрибунке после матча? Честно говоря, хотел поблагодарить Алексея (Исакова. – Прим. «Чемпионата») за его такой тяжёлый путь из ВХЛ. Не все знают, что он у меня в Саратове был администратором. И я никогда не мог подумать, что он будет тренером, тем более в КХЛ. Так что честь ему и хвала, но сегодняшняя игра, честно говоря… Без комментариев», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Видео
Тренеры Разин и Исаков едва не подрались после матча «Торпедо» — «Металлург»
