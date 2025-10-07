Скидки
Кравец — о казахском языке: все говорят на русском, английском. Этого достаточно

Комментарии

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец высказался о возможности изучения казахского языка и заявил, что в астанинской команде разговаривают на русском и английском языках.

«Все разговаривают на русском, английском. Думаю, этого достаточно», – передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Ранее экс главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов отшутился в ответ на попытку журналиста задать вопрос на пресс-конференции на казахском языке. Специалист был оштрафован федерацией.

Кравец возглавил «Барыс» в прошедшее межсезонье. На данный момент казахстанский клуб замыкает восьмёрку в таблице Восточной конференции КХЛ.

