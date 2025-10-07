Андрей Разин жёстко раскритиковал качество льда на арене в Нижнем Новгороде

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что качество льда на домашней арене «Торпедо» очень низкое, из-за чего к третьему периоду хоккеистам сложно играть в комбинационный хоккей.

— Была ли установка сыграть в третьем периоде в энергосберегающем режиме?

— Да если честно, тут лёд – *****! Если вещи своими именами называть. К третьему периоду уже невозможно стало, создавая моменты, реализовывать их хотя бы на 50%. То тут подпрыгнет, то там. А концовка… Зачем играть в хоккей с людьми, которых шайба перестала интересовать, они просто начали втыкаться, врезаться, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.