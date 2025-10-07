Скидки
Андрей Разин жёстко раскритиковал качество льда на арене в Нижнем Новгороде

Андрей Разин жёстко раскритиковал качество льда на арене в Нижнем Новгороде
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что качество льда на домашней арене «Торпедо» очень низкое, из-за чего к третьему периоду хоккеистам сложно играть в комбинационный хоккей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2025, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
1 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Вовченко (Козлов, Барак) – 01:01 (5x5)     0:2 Коротков (Яковлев) – 08:18 (5x5)     1:2 Абрамов (Фирстов, Нарделла) – 10:49 (5x4)     1:3 Яковлев (Силантьев, Ткачёв) – 13:44 (5x4)     1:4 Орехов (Исхаков, Петунин) – 22:19 (5x5)     1:5 Барак (Ткачёв, Яковлев) – 54:24 (5x3)    

— Была ли установка сыграть в третьем периоде в энергосберегающем режиме?
— Да если честно, тут лёд – *****! Если вещи своими именами называть. К третьему периоду уже невозможно стало, создавая моменты, реализовывать их хотя бы на 50%. То тут подпрыгнет, то там. А концовка… Зачем играть в хоккей с людьми, которых шайба перестала интересовать, они просто начали втыкаться, врезаться, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Видео
«Металлург» обыграл «Торпедо» и одержал девятую победу в последних 10 матчах
