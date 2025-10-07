«Это антихоккеист. Несколько раз хотел убить сегодня». Разин — об игроке «Торпедо» Бойкове

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин призвал КХЛ наложить штрафные санкции на защитника «Торпедо» Сергея Бойкова за попытку нанести травму игрокам магнитогорской команды.

«Призываю лигу обратить внимание на хоккеиста Бойкова, который сегодня несколько раз хотел убить, грубо говоря. Ну, нанести травму. И если он её не нанёс, то это не значит, что обойдётся в следующий раз. Если уж КХЛ Плотникова жёстко наказывает в спорном моменте за его бэкграунд, то надо посмотреть на Бойкова. Этот человек – антихоккеист. Такие люди просто выходят на лёд наносить травмы другим игрокам.

Даже если сейчас посмотреть на НХЛ: «Тампа» играла с «Флоридой», драки переросли в побоище. Что сделала лига? 100 тысяч клубу, 25 тысяч — тренеру. Я считаю – справедливо. Почему мы не наказываем за такие вещи, это ведь попытка нанести урон хоккеистам», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.