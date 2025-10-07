Разин — журналистке: я кого-то ударил? Было рукоприкладство? Ну, сделайте раздельный выход

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что не вступал в стычку с главным тренером «Торпедо» Алексеем Исаковым, а ограничился лишь словесной перепалкой.

— Какое наказание КХЛ должна применить к тренеру, который в подтрибунном помещении бросается на другого тренера?

— А кто бросался?

— Вы. И это попало в трансляцию.

— Там всё было в сугубо разговорном тоне. Рукоприкладство было? На повышенных тонах, согласен, но вы видели рукоприкладство? Я кого-то ударил? Ну, сделайте раздельный выход со льда, чтобы ситуация не повторилась такая. Тогда давайте и дворец спорта накажем, и клуб в виде пресс-аташе, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.