Разин — журналистке: я кого-то ударил? Было рукоприкладство? Ну, сделайте раздельный выход
Поделиться
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что не вступал в стычку с главным тренером «Торпедо» Алексеем Исаковым, а ограничился лишь словесной перепалкой.
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2025, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
1 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Вовченко (Козлов, Барак) – 01:01 (5x5) 0:2 Коротков (Яковлев) – 08:18 (5x5) 1:2 Абрамов (Фирстов, Нарделла) – 10:49 (5x4) 1:3 Яковлев (Силантьев, Ткачёв) – 13:44 (5x4) 1:4 Орехов (Исхаков, Петунин) – 22:19 (5x5) 1:5 Барак (Ткачёв, Яковлев) – 54:24 (5x3)
— Какое наказание КХЛ должна применить к тренеру, который в подтрибунном помещении бросается на другого тренера?
— А кто бросался?
— Вы. И это попало в трансляцию.
— Там всё было в сугубо разговорном тоне. Рукоприкладство было? На повышенных тонах, согласен, но вы видели рукоприкладство? Я кого-то ударил? Ну, сделайте раздельный выход со льда, чтобы ситуация не повторилась такая. Тогда давайте и дворец спорта накажем, и клуб в виде пресс-аташе, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 октября 2025
-
23:35
-
23:20
-
23:12
-
23:08
-
23:01
-
22:56
-
22:52
-
22:47
-
22:44
-
22:41
-
22:39
-
22:35
-
22:34
-
22:32
-
22:30
-
22:28
-
22:24
-
22:23
-
22:21
-
21:59
-
21:48
-
21:46
-
21:24
-
21:23
-
21:17
-
20:35
-
20:15
-
19:50
-
19:20
-
19:02
-
18:45
-
18:25
-
18:00
-
17:27
-
17:15