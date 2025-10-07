Скидки
Исаков — о конце игры с «Металлургом»: если не соблюдать кодексы, то происходят такие вещи

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков объяснил причины возникновения многочисленных потасовок и грубости игроков в концовке встречи с «Металлургом» (1:5).

— Как можно описать концовку матча?
— Есть определённые правила, фэйр-плей, кодексы. Если ты их не соблюдаешь, то иногда происходят такие вещи.

— Это такой посыл на следующий матч в Магнитогорске?
— Это просто концовка матча, — передаёт слова Исакова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

После встречи оба главных тренера давали интервью в подтрибунном помещении и едва не подрались между собой. Тренерские штабы помешали драке Разина с главным тренером «Торпедо» Алексеем Исаковым.

