Главный тренер «Торпедо» высказался о стычке с Андреем Разиным в подтрибунном помещении

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался о стычке с главным тренером «Металлурга» Андреем Разиным в подтрибунном помещении после крупного поражения от магнитогорской команды (1:5). Тренерские штабы команд помешали разгореться драке.

— Дискуссия с Разиным – это эмоции или по игре что-то обсуждали?

— Бывают разные ситуации, мы обыкновенные люди, которым присущи эмоции, какие-то человеческие вещи. Всё нормально, — передаёт слова Исакова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Отметим, что текущий сезон стал первым для Исакова в качестве главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги. Ранее специалист выигрывал Кубок чемпиона России в ВХЛ во главе «Торпедо-Горький».