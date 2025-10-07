Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Баффало» выставил вратаря Александра Георгиева на драфт отказов

«Баффало» выставил вратаря Александра Георгиева на драфт отказов
Аудио-версия:
Комментарии

«Баффало Сэйбрз» выставил вратаря Александра Георгиева на драфт отказов, сообщает пресс-служба клуба. Георгиев подписал однолетний контракт с «Сэйбрз» в прошлом месяце на сумму $ 825 тыс.

Казалось, что Георгиев попадёт в состав после того, как основной вратарь Укко-Пекка Луукконен получил травму во время предсезонного матча на прошлой неделе, попав в список травмированных. Однако всё изменилось, когда «Сэйбрз» забрали вратаря Колтона Эллиса из списка отказов.

За карьеру Георгиев сыграл 303 встречи за восемь сезонов в составе «Нью-Йорк Рейнджерс», «Колорадо» и «Сан-Хосе». Он становился лидером лиги по количеству побед в сезонах-2022/2023 и 2023/2024 в составе «Эвеланш» и был приглашён на Матч всех звёзд в 2024 году.

Всего в сезоне за «Эвеланш» Георгиев провёл 18 встреч и одержал восемь побед с 87,4% отражённых бросков. В декабре Георгиев был обменян в «Сан-Хосе», за который провёл 31 матч и одержал семь побед с 87,5% отражённых бросков.

Материалы по теме
Российский голкипер Александр Георгиев подписал контракт с «Баффало»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android