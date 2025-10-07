Защитник «Торпедо» Бойков объяснил, почему устраивал стычки с игроками «Металлурга»

Защитник «Торпедо» Сергей Бойков прокомментировал поражение с крупным счётом в матче с «Металлургом» (1:5) и объяснил, что своими действиями в концовке встречи пытался завести команду.

— Усталость накопилась, потому, что были долгие выездные серии. Надо было правильно начинать матч, но начали плохо, и вратарь соперника хорошо сыграл.

— Что пытался сделать своими действиями в концовке встречи?

— Пытался завести команду, но… Всегда пытаюсь выложиться на 100%, делать свою работу, то, что умею, и то, что хорошо получается.

— Что ждать в ответном матче с «Металлургом»?

— Тренеры подскажут. Мы выйдем с совсем другим настроем и покажем свой лучший хоккей, — цитирует Бойкова пресс-служба клуба.