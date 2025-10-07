Защитник «Торпедо» Бойков объяснил, почему устраивал стычки с игроками «Металлурга»
Защитник «Торпедо» Сергей Бойков прокомментировал поражение с крупным счётом в матче с «Металлургом» (1:5) и объяснил, что своими действиями в концовке встречи пытался завести команду.
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2025, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
1 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Вовченко (Козлов, Барак) – 01:01 (5x5) 0:2 Коротков (Яковлев) – 08:18 (5x5) 1:2 Абрамов (Фирстов, Нарделла) – 10:49 (5x4) 1:3 Яковлев (Силантьев, Ткачёв) – 13:44 (5x4) 1:4 Орехов (Исхаков, Петунин) – 22:19 (5x5) 1:5 Барак (Ткачёв, Яковлев) – 54:24 (5x3)
— Усталость накопилась, потому, что были долгие выездные серии. Надо было правильно начинать матч, но начали плохо, и вратарь соперника хорошо сыграл.
— Что пытался сделать своими действиями в концовке встречи?
— Пытался завести команду, но… Всегда пытаюсь выложиться на 100%, делать свою работу, то, что умею, и то, что хорошо получается.
— Что ждать в ответном матче с «Металлургом»?
— Тренеры подскажут. Мы выйдем с совсем другим настроем и покажем свой лучший хоккей, — цитирует Бойкова пресс-служба клуба.
