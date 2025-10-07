Джерси Капризова и Овечкина — самые продаваемые в США среди хоккеистов НХЛ

Компания Fanatics, производящая форму для клубов Национальной хоккейной лиги, составила рейтинг самых продаваемых джерси среди хоккеистов НХЛ.

Лидерами рейтинга стали российские хоккеисты: первое место занял нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, а второе — форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

В топ-5 также вошли Дилан Ларкин («Детройт Ред Уингз»), Клейтон Келлер («Юта Мамонт») и Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»).

30 сентября Капризов согласовал с «Миннесотой» новый восьмилетний контракт на $ 136 млн с кэпхитом соглашения в $ 17 млн. Российский форвард стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ. В прошлом сезоне Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки.