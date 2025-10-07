Александр Овечкин ответил на вопрос о возможном продлении контракта с «Вашингтоном»

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что пока не задумывался о продлении контракта со столичным клубом. Предстоящий сезон станет 21-м в карьере 40-летнего Овечкина и последним по текущему контракту с «Вашингтоном».

«Будет ли это последний сезон? Не знаю. Я просто живу одним днём и стараюсь получать удовольствие от игры и выкладываться на полную. Насчёт продления контракта лучше говорить с генменеджером. Сейчас наступает время эмоциональной и физической концентрации. Посмотрим, как будут обстоять дела по ходу сезона. Сейчас я чувствую себя хорошо. Травма выбила меня из колеи на неделю, и мне понадобится пара игр, чтобы найти нужный ритм», — цитирует Овечкина пресс-служба клуба.

Овечкин попал в состав на первый матч «Вашингтона» в новом сезоне. Встреча с «Бостон Брюинз» состоится в ночь на 9 октября и начнётся в 2:30 мск.