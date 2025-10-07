Результаты матчей КХЛ на 7 октября 2025 года

Сегодня, 7 октября, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 7 октября 2025 года:

18:00. «Лада» — «Сочи» — 3:1;

19:00. «Ак Барс» — «Барыс» — 4:3;

19:00. «Нефтехимик» — «Амур» — 1:2;

19:00. «Торпедо» — «Металлург» — 1:5;

19:30. «Спартак» — «Шанхайские Драконы» — 3:0.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 20 очками после 13 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 22 очка после 13 встреч.