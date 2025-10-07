Результаты матчей ВХЛ на 7 октября 2025 года

Сегодня, 7 октября, состоялись семь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 7 октября 2025 года:

15:00. «Металлург» Нк – «Звезда» — 5:1;

15:00. «Сокол» – «Химик» — 3:2 ОТ;

17:00. «Тамбов» – «Рубин» — 5:4;

17:00. «СКА-ВМФ» – «Южный Урал» — 2:4;

19:00. «Буран» – «Омские Крылья» — 1:3;

19:00. «Динамо» СПб – «Магнитка» — 2:4;

19:00. «Ростов» – «Зауралье» — 2:4.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляют «Омские Крылья», набравшие 24 очка в 13 матчах. Второе место занимает новокузнецкий «Металлург». Тройку замыкает «Магнитка».