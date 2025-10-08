Форвард «Чикаго», забросивший Бобровскому, стал автором первого гола нового сезона НХЛ

В эти минуты проходит первый матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026, где на стадионе «Амерант Банк Арена» в американском Санрайзе сошлись «Флорида Пантерз» и «Чикаго Блэкхоукс». На момент написания новости идёт второй период. Счёт ничейный — 2:2.
Американский нападающий «Чикаго» Фрэнк Назар стал автором первой шайбы регулярки. Он отличился на 11‑й минуте первого периода, забросив шайбу в ворота известного российского голкипера «пантер» Сергея Бобровского.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Отметим, хозяева льда отыгрались через минуту — точный бросок нанёс канадский форвард Эй Джей Грир.
Кроме того, в составе «Флориды» участие принимают ещё два россиянина: защитники Даниил Тарасов и Дмитрий Куликов. У гостей в заявке на матч лишь один российский хоккеист — форвард Илья Михеев.
- 8 октября 2025
-
01:52
- 7 октября 2025
-
23:59
-
23:57
-
23:55
-
23:50
-
23:45
-
23:35
-
23:20
-
23:12
-
23:08
-
23:01
-
22:56
-
22:52
-
22:47
-
22:44
-
22:41
-
22:39
-
22:35
-
22:34
-
22:32
-
22:30
-
22:28
-
22:24
-
22:23
-
22:21
-
21:59
-
21:48
-
21:46
-
21:24
-
21:23
-
21:17
-
20:35
-
20:15
-
19:50
-
19:20