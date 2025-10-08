Скидки
Форвард «Чикаго», забросивший Бобровскому, стал автором первого гола нового сезона НХЛ

Форвард «Чикаго», забросивший Бобровскому, стал автором первого гола нового сезона НХЛ
В эти минуты проходит первый матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026, где на стадионе «Амерант Банк Арена» в американском Санрайзе сошлись «Флорида Пантерз» и «Чикаго Блэкхоукс». На момент написания новости идёт второй период. Счёт ничейный — 2:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 октября 2025, среда. 00:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
3-й период
3 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Назар (Бертуцци, Терявяйнен) – 10:03     1:1 Грир (Гаджович, Форслинг) – 11:06     2:1 Вераге (Самоскевич) – 14:08 (pp)     2:2 Терявяйнен (Назар, Бертуцци) – 21:09     3:2 Боквист (Самоскевич, Родригес) – 49:40    

Американский нападающий «Чикаго» Фрэнк Назар стал автором первой шайбы регулярки. Он отличился на 11‑й минуте первого периода, забросив шайбу в ворота известного российского голкипера «пантер» Сергея Бобровского.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, хозяева льда отыгрались через минуту — точный бросок нанёс канадский форвард Эй Джей Грир.

Кроме того, в составе «Флориды» участие принимают ещё два россиянина: защитники Даниил Тарасов и Дмитрий Куликов. У гостей в заявке на матч лишь один российский хоккеист — форвард Илья Михеев.

