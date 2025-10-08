Форвард «Чикаго», забросивший Бобровскому, стал автором первого гола нового сезона НХЛ

В эти минуты проходит первый матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026, где на стадионе «Амерант Банк Арена» в американском Санрайзе сошлись «Флорида Пантерз» и «Чикаго Блэкхоукс». На момент написания новости идёт второй период. Счёт ничейный — 2:2.

Американский нападающий «Чикаго» Фрэнк Назар стал автором первой шайбы регулярки. Он отличился на 11‑й минуте первого периода, забросив шайбу в ворота известного российского голкипера «пантер» Сергея Бобровского.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, хозяева льда отыгрались через минуту — точный бросок нанёс канадский форвард Эй Джей Грир.

Кроме того, в составе «Флориды» участие принимают ещё два россиянина: защитники Даниил Тарасов и Дмитрий Куликов. У гостей в заявке на матч лишь один российский хоккеист — форвард Илья Михеев.