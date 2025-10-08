Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

18 сейвов Бобровского помогли «Флориде» выиграть у «Чикаго» первый матч нового сезона НХЛ

В ночь с 7 на 8 октября мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился стартовый матч регулярного чемпионата НХЛ нового сезона-2025/2026 между действующим чемпионом «Флоридой Пантерз» и «Чикаго Блэкхоукс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 3:2.

Полный матч в воротах «Флориды» провёл 37-летний российский голкипер Сергей Бобровский, отразивший 18 из 20 бросков в створ (90%).

На 11-й минуте первый гол нового сезона забил нападающий «Чикаго» Фрэнк Назар, но уже через минуту Эй Джей Грир сравнял счёт, а ещё три минуты спустя Картер Вераге вывел «Пантер» вперёд. На 22-й минуте Теуво Терявяйнен вновь восстановил равенство. На 50-й минуте Йеспер Боквист забросил победную для «Флориды» шайбу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.