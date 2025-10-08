Скидки
Флорида Пантерз — Чикаго Блэкхоукс, результат матча 8 октября 2025, счет 3:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

18 сейвов Бобровского помогли «Флориде» выиграть у «Чикаго» первый матч нового сезона НХЛ
В ночь с 7 на 8 октября мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился стартовый матч регулярного чемпионата НХЛ нового сезона-2025/2026 между действующим чемпионом «Флоридой Пантерз» и «Чикаго Блэкхоукс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 октября 2025, среда. 00:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Назар (Бертуцци, Терявяйнен) – 10:03     1:1 Грир (Гаджович, Форслинг) – 11:06     2:1 Вераге (Самоскевич) – 14:08 (pp)     2:2 Терявяйнен (Назар, Бертуцци) – 21:09     3:2 Боквист (Самоскевич, Родригес) – 49:40    

Полный матч в воротах «Флориды» провёл 37-летний российский голкипер Сергей Бобровский, отразивший 18 из 20 бросков в створ (90%).

На 11-й минуте первый гол нового сезона забил нападающий «Чикаго» Фрэнк Назар, но уже через минуту Эй Джей Грир сравнял счёт, а ещё три минуты спустя Картер Вераге вывел «Пантер» вперёд. На 22-й минуте Теуво Терявяйнен вновь восстановил равенство. На 50-й минуте Йеспер Боквист забросил победную для «Флориды» шайбу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

