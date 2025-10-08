Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бобровский уступает лишь четырём вратарям в истории по числу побед в стартовых матчах НХЛ

Бобровский уступает лишь четырём вратарям в истории по числу побед в стартовых матчах НХЛ
Комментарии

37-летний российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский оформил восьмую победу в карьере в стартовых матчах своей команды в регулярных сезонах НХЛ и уступает по этому показателю только четырём вратарям за всю историю лиги, сообщает пресс-служба НХЛ. В ночь с 7 на 8 октября мск «Флорида» с Бобровским в воротах переиграла на своей площадке «Чикаго Блэкхоукс» (3:2).

НХЛ — регулярный чемпионат
08 октября 2025, среда. 00:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Назар (Бертуцци, Терявяйнен) – 10:03     1:1 Грир (Гаджович, Форслинг) – 11:06     2:1 Вераге (Самоскевич) – 14:08 (pp)     2:2 Терявяйнен (Назар, Бертуцци) – 21:09     3:2 Боквист (Самоскевич, Родригес) – 49:40    

Больше Сергея побед в стартовых матчах сезона оформили только Мартин Бродо, Марк-Андре Флёри, Кёртис Джозеф (все трое — по 10) и Райан Миллер (9).

Также по восемь стартовых побед в карьере на счету Хенрика Лундквиста, Крэйга Андерсона, Майка Вернона и Жака Планта.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

Видео: Бобровский выступил с речью на праздновании чемпионства

Материалы по теме
18 сейвов Бобровского помогли «Флориде» выиграть у «Чикаго» первый матч нового сезона НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android