Бобровский уступает лишь четырём вратарям в истории по числу побед в стартовых матчах НХЛ

37-летний российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский оформил восьмую победу в карьере в стартовых матчах своей команды в регулярных сезонах НХЛ и уступает по этому показателю только четырём вратарям за всю историю лиги, сообщает пресс-служба НХЛ. В ночь с 7 на 8 октября мск «Флорида» с Бобровским в воротах переиграла на своей площадке «Чикаго Блэкхоукс» (3:2).

Больше Сергея побед в стартовых матчах сезона оформили только Мартин Бродо, Марк-Андре Флёри, Кёртис Джозеф (все трое — по 10) и Райан Миллер (9).

Также по восемь стартовых побед в карьере на счету Хенрика Лундквиста, Крэйга Андерсона, Майка Вернона и Жака Планта.

