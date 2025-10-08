Бобровский уступает лишь четырём вратарям в истории по числу побед в стартовых матчах НХЛ
Поделиться
37-летний российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский оформил восьмую победу в карьере в стартовых матчах своей команды в регулярных сезонах НХЛ и уступает по этому показателю только четырём вратарям за всю историю лиги, сообщает пресс-служба НХЛ. В ночь с 7 на 8 октября мск «Флорида» с Бобровским в воротах переиграла на своей площадке «Чикаго Блэкхоукс» (3:2).
НХЛ — регулярный чемпионат
08 октября 2025, среда. 00:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Назар (Бертуцци, Терявяйнен) – 10:03 1:1 Грир (Гаджович, Форслинг) – 11:06 2:1 Вераге (Самоскевич) – 14:08 (pp) 2:2 Терявяйнен (Назар, Бертуцци) – 21:09 3:2 Боквист (Самоскевич, Родригес) – 49:40
Больше Сергея побед в стартовых матчах сезона оформили только Мартин Бродо, Марк-Андре Флёри, Кёртис Джозеф (все трое — по 10) и Райан Миллер (9).
Также по восемь стартовых побед в карьере на счету Хенрика Лундквиста, Крэйга Андерсона, Майка Вернона и Жака Планта.
Видео: Бобровский выступил с речью на праздновании чемпионства
Комментарии
- 8 октября 2025
-
04:03
-
03:43
-
03:20
-
02:54
-
01:52
- 7 октября 2025
-
23:59
-
23:57
-
23:55
-
23:50
-
23:45
-
23:35
-
23:20
-
23:12
-
23:08
-
23:01
-
22:56
-
22:52
-
22:47
-
22:44
-
22:41
-
22:39
-
22:35
-
22:34
-
22:32
-
22:30
-
22:28
-
22:24
-
22:23
-
22:21
-
21:59
-
21:48
-
21:46
-
21:24
-
21:23
-
21:17