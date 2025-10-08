Скидки
Овечкин не попал в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков минувшего сезона НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не вошёл в десятку самых высокооплачиваемых игроков прошлого сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии журнала Forbes.

Единственным представителем России в этом списке стал голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин, чей доход по контракту составил $ 15,8 млн, а ещё $ 100 тысяч он заработал вне льда. Шестёркин занял шестую строчку в рейтинге.

Полный список самых высокооплачиваемых игроков выглядит следующим образом:

  1. Остон Мэттьюс, «Торонто Мэйпл Лифс» ($ 20,2 млн; $ 15,2 млн + $ 5 млн);
  2. Натан Маккиннон, «Колорадо Эвеланш» ($ 19,1 млн; $ 16,1 млн + $ 3 млн);
  3. Леон Драйзайтль, «Эдмонтон Ойлерз» ($ 19 млн; $ 16,5 млн + $ 2,5 млн);
  4. Митчелл Марнер, «Вегас Голден Найтс» ($ 17 млн; $ 15 млн + $ 2 млн);
  5. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон Ойлерз» ($ 16,5 млн; $ 10 млн + $ 6,5 млн);
  6. Игорь Шестёркин, «Нью-Йорк Рейнджерс» ($ 15,9 млн; $ 15,8 млн + $ 0,1 млн);
  7. Сидни Кросби, «Питтсбург Пингвинз» ($ 15,3 млн; $ 9,8 млн + $ 5,5 млн);
  8. Микко Рантанен, «Даллас Старз» ($ 15,1 млн; $ 15 млн + $ 0,1 млн);
  9. Элиас Петтерссон, «Ванкувер Кэнакс» ($ 14,8 млн; $ 14,5 млн + $ 0,3 млн);
  10. Давид Пастрняк, «Бостон Брюинз» ($ 14,5 млн; $ 12,5 млн + $ 2 млн).

В этом сезоне Овечкин, которому 40 лет, превзошёл рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. На счету россиянина 897 заброшенных шайб. Согласно контракту, он должен заработать 11 миллионов долларов за текущий сезон.

