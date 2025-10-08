Сидни Кросби повторил капитанский рекорд Стива Айзермана в НХЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби повторил принадлежавший Стиву Айзерману рекорд НХЛ по количеству сезонов в статусе постоянного капитана команды, сообщает пресс-служба НХЛ.

Выездным матчем с «Нью-Йорк Рейнджерс», который проходит в эти минуты на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден», 38-летний Кросби открыл свой 19-й подряд регулярный сезон в качестве капитана «пингвинов». Этот статус Сидни получил в сезоне-2007/2008.

Такое же количество капитанских сезонов подряд в «Детройт Ред Уингз» провёл Стив Айзерман (1986/1987 — 2005/2026, за вычетом несостоявшегося локаутного сезона-2004/2005).

