Хоккей

Сидни Кросби повторил капитанский рекорд Стива Айзермана в НХЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби повторил принадлежавший Стиву Айзерману рекорд НХЛ по количеству сезонов в статусе постоянного капитана команды, сообщает пресс-служба НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 октября 2025, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
2-й период
0 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Бразо (Малкин) – 19:28    

Выездным матчем с «Нью-Йорк Рейнджерс», который проходит в эти минуты на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден», 38-летний Кросби открыл свой 19-й подряд регулярный сезон в качестве капитана «пингвинов». Этот статус Сидни получил в сезоне-2007/2008.

Такое же количество капитанских сезонов подряд в «Детройт Ред Уингз» провёл Стив Айзерман (1986/1987 — 2005/2026, за вычетом несостоявшегося локаутного сезона-2004/2005).

Видео: Кросби хитом отправил на лёд Малкина на двусторонке «Питтсбурга»

