39-летний Евгений Малкин набрал первое очко в новом сезоне НХЛ

39-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин набрал первое очко в новом регулярном сезоне НХЛ — 2025/2026 в первом же периоде стартового матча — выездной игры с «Нью-Йорк Рейнджерс», которая проходит в эти минуты на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден». На последней минуте периода Малкин отметился результативной передачей на нападающего Джастина Бразо.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Евгений красиво выиграл вбрасывание, пропустив шайбу между коньков центрфорварда «Рейнджерс» Винсента Трочека, и выполнил пас на пятачок на неприкрытого Бразо, который переиграл российского голкипера хозяев площадки Игоря Шестёркина.

После первого периода «Пингвинз» впереди со счётом 1:0.