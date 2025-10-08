Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

39-летний Евгений Малкин набрал первое очко в новом сезоне НХЛ

39-летний Евгений Малкин набрал первое очко в новом сезоне НХЛ
Комментарии

39-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин набрал первое очко в новом регулярном сезоне НХЛ — 2025/2026 в первом же периоде стартового матча — выездной игры с «Нью-Йорк Рейнджерс», которая проходит в эти минуты на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден». На последней минуте периода Малкин отметился результативной передачей на нападающего Джастина Бразо.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 октября 2025, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
2-й период
0 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Бразо (Малкин) – 19:28    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Евгений красиво выиграл вбрасывание, пропустив шайбу между коньков центрфорварда «Рейнджерс» Винсента Трочека, и выполнил пас на пятачок на неприкрытого Бразо, который переиграл российского голкипера хозяев площадки Игоря Шестёркина.

После первого периода «Пингвинз» впереди со счётом 1:0.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Сидни Кросби повторил капитанский рекорд Стива Айзермана в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android