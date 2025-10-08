Защитник «Питтсбурга» стал первым игроком из Южной Африки, сыгравшим в НХЛ

19-летний защитник «Питтсбург Пингвинз» Харрисон Брунике стал первым сыгравшим в НХЛ хоккеистом, родившимся в ЮАР, сообщает пресс-служба лиги. Брунике дебютировал за «Пингвинов» в первом официальном матче сезона-2025/2026 — выездной игре с «Нью-Йорк Рейнджерс», которая проходит в эти минуты на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден».

Имеющий канадское гражданство хоккеист вышел на лёд в составе третьей пары защитников «пингвинов» и уже на 59-й секунде матча получил двухминутный штраф за задержку соперника клюшкой.

За первую половину игры в статистике Харрисона Брунике также один заблокированный бросок и одна потеря при игровом времени 7.52.

