Защитник «Питтсбурга» стал первым игроком из Южной Африки, сыгравшим в НХЛ

Защитник «Питтсбурга» стал первым игроком из Южной Африки, сыгравшим в НХЛ
19-летний защитник «Питтсбург Пингвинз» Харрисон Брунике стал первым сыгравшим в НХЛ хоккеистом, родившимся в ЮАР, сообщает пресс-служба лиги. Брунике дебютировал за «Пингвинов» в первом официальном матче сезона-2025/2026 — выездной игре с «Нью-Йорк Рейнджерс», которая проходит в эти минуты на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден».

НХЛ — регулярный чемпионат
08 октября 2025, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Бразо (Малкин) – 19:28     0:2 Бразо (Малкин, Манта) – 57:48     0:3 Лизотт (Ши, Дьюар) – 58:08    

Имеющий канадское гражданство хоккеист вышел на лёд в составе третьей пары защитников «пингвинов» и уже на 59-й секунде матча получил двухминутный штраф за задержку соперника клюшкой.

За первую половину игры в статистике Харрисона Брунике также один заблокированный бросок и одна потеря при игровом времени 7.52.

