Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нью-Йорк Рейнджерс — Питтсбург Пингвинз, результат матча 8 октября 2025, счет 0:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Два ассиста Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Рейнджерс», у Шестёркина 27 сейвов
В ночь с 7 на 8 октября мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ нового сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинз». Гости выиграли встречу со счётом 3:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 октября 2025, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Бразо (Малкин) – 19:28     0:2 Бразо (Малкин, Манта) – 57:48     0:3 Лизотт (Ши, Дьюар) – 58:08    

Победная шайба «Питтсбурга» была забита с передачи 39-летнего российского нападающего Евгения Малкина, который выиграл вбрасывание в чужой зоне и отпасовал на пятачок свободному Джастину Бразо. На 58-й минуте Малкин отметился ещё одним голевым пасом, позволив Бразо оформить дубль броском в пустые ворота. Третью шайбу «Пингвинз» также в пустую сетку отправил Блейк Лизотт.

Ворота «Рейнджерс» защищал российский голкипер Игорь Шестёркин, отразивший 27 из 28 бросков в створ (96,43%).

39-летний Евгений Малкин набрал первое очко в новом сезоне НХЛ
Новости. Хоккей
