Два ассиста Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Рейнджерс», у Шестёркина 27 сейвов

В ночь с 7 на 8 октября мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ нового сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинз». Гости выиграли встречу со счётом 3:0.

Победная шайба «Питтсбурга» была забита с передачи 39-летнего российского нападающего Евгения Малкина, который выиграл вбрасывание в чужой зоне и отпасовал на пятачок свободному Джастину Бразо. На 58-й минуте Малкин отметился ещё одним голевым пасом, позволив Бразо оформить дубль броском в пустые ворота. Третью шайбу «Пингвинз» также в пустую сетку отправил Блейк Лизотт.

Ворота «Рейнджерс» защищал российский голкипер Игорь Шестёркин, отразивший 27 из 28 бросков в створ (96,43%).