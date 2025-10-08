Шестёркин включён в число звёзд матча «Рейнджерс» — «Питтсбург», Малкин с 2 очками — нет

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин был признан экспертами НХЛ третьей звездой домашнего матча регулярного чемпионата с «Питтсбург Пингвинз» (0:3). Две шайбы из трёх гости забросили в пустые ворота, в активе Шестёркина 27 отражённых из 28 бросков в створ (96,43%).

Первой звездой матча стал латвийский вратарь «Питтсбурга» Артур Шилов, отразивший все 25 бросков в створ своих ворот (100%). Статус второй звезды достался автору дубля в составе «Пингвинз» Джастину Бразо.

Российский нападающий гостей Евгений Малкин, который набрал два очка, ассистировав Бразо на обе его заброшенные шайбы, не был включён в число звёзд матча.

Видео: Шестеркин шуткой ответил на вопрос о новом контракте