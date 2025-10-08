«Колорадо Эвеланш» уверенно победил на выезде «Лос-Анджелес Кингз» в НХЛ

В ночь с 7 на 8 октября мск на льду арены «Крипто.ком-Арена» (Лос-Анджелес, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ нового сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Колорадо Эвеланш». Гости выиграли встречу со счётом 4:1.

В составе «Эвеланш» забитыми шайбами отметились американский защитник Сэм Малински, финский форвард Арттури Лехконен и дважды чешский нападающий Мартин Нечас.

В составе «Кингз» единственную шайбу забил швейцарский нападающий Кевин Фиала.

Российские хоккеисты Андрей Кузьменко («Лос-Анджелес Кингз») и Валерий Ничушкин («Колорадо Эвеланш») результативными действиями не отметились.