Главная Хоккей Новости

Колорадо Эвеланш — Лос-Анджелес Кингз, результат матча 8 октября 2025, счет 1:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Колорадо Эвеланш» уверенно победил на выезде «Лос-Анджелес Кингз» в НХЛ
В ночь с 7 на 8 октября мск на льду арены «Крипто.ком-Арена» (Лос-Анджелес, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ нового сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Колорадо Эвеланш». Гости выиграли встречу со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 октября 2025, среда. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Нечас (Маккиннон, Лехконен) – 20:48     0:2 Малински – 27:00     0:3 Лехконен (Макар, Маккиннон) – 34:42     0:4 Нечас (Макар, Нельсон) – 50:43 (pp)     1:4 Фиала (Кемпе, Копитар) – 55:07 (pp)    

В составе «Эвеланш» забитыми шайбами отметились американский защитник Сэм Малински, финский форвард Арттури Лехконен и дважды чешский нападающий Мартин Нечас.

В составе «Кингз» единственную шайбу забил швейцарский нападающий Кевин Фиала.

Российские хоккеисты Андрей Кузьменко («Лос-Анджелес Кингз») и Валерий Ничушкин («Колорадо Эвеланш») результативными действиями не отметились.

