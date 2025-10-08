Скидки
8 октября главные новости спорта, футбольные трансферы, МЧМ-2025, хоккей, КХЛ, НХЛ, теннис

2 очка Малкина в первом матче сезона НХЛ, Александрова выиграла в Ухане. Главное к утру
39-летний российский нападающий Евгений Малкин двумя голевыми передачами помог «Питтсбург Пингвинз» победить в стартовом матче сезона НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс», 11-я ракетка мира Екатерина Александрова вышла в третий круг турнира WTA-1000 в китайском Ухане, экс-чемпиона UFC ирландца Конора Макгрегора дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Два ассиста Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Рейнджерс», у Шестёркина 27 сейвов.
  2. Екатерина Александрова обыграла Энн Ли во втором круге «тысячника» в Ухане.
  3. Конора Макгрегора дисквалифицировали на 18 месяцев за нарушение антидопинговой политики.
  4. 18 сейвов Бобровского помогли «Флориде» выиграть у «Чикаго» первый матч нового сезона НХЛ.
  5. Овечкин не попал в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков минувшего сезона НХЛ.
  6. «Баффало» выставил вратаря Александра Георгиева на драфт отказов.
  7. «Интер Майами» может пригласить экс-защитника «Реала» и «Ман Юнайтед» после ухода Альбы.
  8. «Реал» может побороться с «Барселоной» за игрока сборной Германии — Bild.
  9. Сборная Украины вылетела с молодёжного ЧМ-2025, проиграв Испании на старте плей-офф.
  10. Тренеры Разин и Исаков едва не подрались после матча «Торпедо» — «Металлург».
  11. «Спартак» всухую обыграл «Шанхайских Драконов», нанеся 50 бросков по воротам.
Результаты матчей НХЛ на 8 октября 2025 года
