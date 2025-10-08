2 очка Малкина в первом матче сезона НХЛ, Александрова выиграла в Ухане. Главное к утру
39-летний российский нападающий Евгений Малкин двумя голевыми передачами помог «Питтсбург Пингвинз» победить в стартовом матче сезона НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс», 11-я ракетка мира Екатерина Александрова вышла в третий круг турнира WTA-1000 в китайском Ухане, экс-чемпиона UFC ирландца Конора Макгрегора дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Два ассиста Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Рейнджерс», у Шестёркина 27 сейвов.
- Екатерина Александрова обыграла Энн Ли во втором круге «тысячника» в Ухане.
- Конора Макгрегора дисквалифицировали на 18 месяцев за нарушение антидопинговой политики.
- 18 сейвов Бобровского помогли «Флориде» выиграть у «Чикаго» первый матч нового сезона НХЛ.
- Овечкин не попал в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков минувшего сезона НХЛ.
- «Баффало» выставил вратаря Александра Георгиева на драфт отказов.
- «Интер Майами» может пригласить экс-защитника «Реала» и «Ман Юнайтед» после ухода Альбы.
- «Реал» может побороться с «Барселоной» за игрока сборной Германии — Bild.
- Сборная Украины вылетела с молодёжного ЧМ-2025, проиграв Испании на старте плей-офф.
- Тренеры Разин и Исаков едва не подрались после матча «Торпедо» — «Металлург».
- «Спартак» всухую обыграл «Шанхайских Драконов», нанеся 50 бросков по воротам.
