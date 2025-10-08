2 очка Малкина в первом матче сезона НХЛ, Александрова выиграла в Ухане. Главное к утру

39-летний российский нападающий Евгений Малкин двумя голевыми передачами помог «Питтсбург Пингвинз» победить в стартовом матче сезона НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс», 11-я ракетка мира Екатерина Александрова вышла в третий круг турнира WTA-1000 в китайском Ухане, экс-чемпиона UFC ирландца Конора Макгрегора дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».