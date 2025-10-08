Скидки
Натан Маккиннон стал лучшим бомбардиром в истории «Эвеланш», побив рекорд Сакика

Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон отметился двумя результативными передачами в победном матче с «Лос-Анджелес Кингз» (4:1). Эти очки позволили Маккиннону добраться до отметки в 1017 очков за клуб стать лучшим бомбардиром в истории «Эвеланш», превзойдя результат Джо Сакика (1015 очков).

НХЛ — регулярный чемпионат
08 октября 2025, среда. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Нечас (Маккиннон, Лехконен) – 20:48     0:2 Малински – 27:00     0:3 Лехконен (Макар, Маккиннон) – 34:42     0:4 Нечас (Макар, Нельсон) – 50:43 (pp)     1:4 Фиала (Кемпе, Копитар) – 55:07 (pp)    

Этот рекорд относится только к периоду существования команды в Колорадо, а не к общему рекорду франшизы. Сакик является обладателем звания лучшего бомбардира с 1641 очком, проведя первые семь лет, когда команда ещё базировалась в Квебеке.

Маккиннону принадлежит несколько рекордов «Эвеланш», включая титул лучшего бомбардира сезона с 89 передачами и 140 очками в сезоне-2023/2024. За свою игру в том сезоне Маккиннон завоевал «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд». В 871 матче за карьеру Маккиннон забил 367 голов и отдал 650 результативных передач. На его счету также 69 победных голов.

