Результаты матчей НХЛ на 8 октября 2025 года

В ночь на 8 октября стартовал новый регулярный сезон-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

«Флорида Пантерз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 3:2;
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питтсбург Пингвинз» — 0:3;
«Лос-Анджелес Кингз» — «Колорадо Эвеланш» — 1:4.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами. Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин был признан экспертами НХЛ третьей звездой матча.

37-летний российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский одержал восьмую победу в карьере в стартовых матчах своей команды в регулярных сезонах НХЛ и уступает по этому показателю только четырём вратарям за всю историю лиги.

