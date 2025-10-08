Скидки
Расписание матчей ВХЛ на 8 октября 2025 года

Расписание матчей ВХЛ на 8 октября 2025 года
Сегодня, 8 октября, пройдут пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 8 октября 2025 года (время московское):

17:30. «Кристалл» – АКМ;
18:00. ЦСК ВВС – «Торос»;
18:30. «Барс» – «Молот»;
19:00. «Дизель» – «Рязань-ВДВ»;
19:00. «Челны» – «Олимпия».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляют «Омские Крылья», набравшие 24 очка в 13 матчах. Второе место занимает новокузнецкий «Металлург». Тройку замыкает «Магнитка».

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

