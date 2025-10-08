Скидки
Расписание матчей МХЛ на 8 октября 2025 года

Сегодня, 8 октября, пройдут семь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 8 октября 2025 года (время московское):

11:00. «Сахалинские Акулы» – «Крылья Советов»;
12:00. «Тайфун» – МХК «Спартак» МАХ;
16:30. «Белые Медведи» – «Реактор»;
17:00. «Снежные Барсы» – «Локо-76»;
18:30. «Ирбис» – «Ладья»;
19:00. МХК «Атлант» – «Красная Машина-Юниор»;
19:30. «Динамо-Шинник» – «АКМ-Юниор».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Красная Армия» с 20 очками после 11 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 20 очков после 10 матчей. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.

Календарь МХЛ
Турнирная таблица МХЛ
