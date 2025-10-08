В «Металлурге» отметили, что всегда ждут возвращения в команду Евгения Малкина

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков ожидает, что нападающий и воспитанник клуба Евгений Малкин вернётся домой после завершения выступления в Национальной хоккейной лиге. Контракт 39-летнего Малкина с «Питтсбург Пингвинз» истекает летом следующего года. Он выступает за команду с 2006 года.

«Я уже говорил давно, что Евгения все ждут в Магнитогорске, надеемся на него. Это наша звезда, которая прославляет наш город и клуб. Мы всегда его рады видеть, но, наверное, рановато ещё об этом говорить. Сезон в НХЛ только начинается, есть много но», — цитирует Бирюкова ТАСС.

Малкин отметился двумя результативными передачами в первом матче нового сезона НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:0).