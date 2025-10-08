Скидки
Меркулов ответил на вопрос о негодовании болельщиков «Сибири» по поводу назначения Буцаева

Меркулов ответил на вопрос о негодовании болельщиков «Сибири» по поводу назначения Буцаева
Комментарии

Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов высказался о негативной реакции новосибирских болельщиков на назначение Вячеслава Буцаева главным тренером команды.

— Много негативных комментариев, связанных со сменой тренера. Понимаете, чем вызвана такая реакция?
— На самом деле, сложно сказать. Ситуация рабочая, нормальная. Когда у команды нет результата и игры и продолжается это на протяжении долгого времени, приходится делать изменения. Болельщик имеет право выражать своё мнение, в том числе и негативно. Понимаем их, но считаем, что делаем всё правильно, — передаёт слова Меркулова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Генменеджер «Сибири» высказался о назначении Вячеслава Буцаева главным тренером
