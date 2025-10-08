Скидки
Хоккей

«Ждали изменений, но не увидели их». Генменеджер «Сибири» — об отставке Епанчинцева

«Ждали изменений, но не увидели их». Генменеджер «Сибири» — об отставке Епанчинцева
Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов объяснил причины увольнения Вадима Епанчинцева с поста главного тренера.

— Прошёл ведь всего месяц. На чём это основано?
— Это совокупность. В прошлом сезоне команда тоже кувыркалась: то хороший отрезок, то безобразный. Безусловно, получился неплохой плей-офф, серия с «Салаватом». Она оставила приятное впечатление, несмотря на то что мы её всё-таки проиграли, хочу напомнить.

В прошлом сезоне тренер принял команду, которая ему по сути досталась. В новый сезон мы входили другой командой: кто-то уехал, кто-то изначально принял решение покинуть Россию, кто-то получил хорошее предложение из другого клуба. Прекрасно понимали, что команда будет другая. Все кандидатуры с ним согласовывались, его всё устраивало, он сам об этом говорил.

Ждали изменений, но не увидели их. Команда могла быть под нагрузкой, новички вливались. Подождали месяц. Во всех матчах выездной серии вели в счёте, но безвольно уступали по ходу матча. После этого было принято решение. По моему мнению, это единственный верный шаг, дальше тянуть было нельзя, — передаёт слова Меркулова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

