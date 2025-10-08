Скидки
Меркулов — о травмах «Сибири»: в ближайшее время никого, кроме Красоткина, не увидим

Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов прокомментировал ситуацию с травмированными игроками команды и заявил, что в ближайшее время ожидается возвращение в строй вратаря Антона Красоткина.

— Не хотели дождаться, когда выйдут все травмированные, и уже после того думать об отставке?
— Если бы ждали дальше, лучше бы не стало. Красоткин матч пропустил, защитники тоже, но с тренером новым мы это всё обсуждали. Проблему он понимает. Он действует ровно в таких же условиях, что и Епанчинцев. В ближайшее время никого, кроме Антона, не увидим. Посмотрели динамику восстановления, она не позитивная, — передаёт слова Меркулова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

