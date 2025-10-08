Генменеджер «Сибири» — о трансферах: скоро порадуем болельщиков новыми именами

Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов анонсировал новые трансферы, которые вскоре порадуют болельщиков клуба.

— Будут ли изменения в составе у «Сибири»?

— Если мы хотим кого-то взять, то надо от кого-то отказаться. Сейчас сидим и думаем, кто эти люди, кого мы можем выставить на обмен. Ведём переговоры о переходах, возможно, скоро порадуем наших болельщиков новыми именами.

— Владимир Бутузов – один из них?

— Скажу честно, там большой ряд игроков. Не всеми игроками мы довольны. Команда хорошая, коллектив прекрасный, но надо, чтобы мы играли в хоккей в первую очередь.

— Рассматриваете обмены или игроков, которые являются свободными агентами?

— В первую очередь обмены. Но гипотетически возможен приход и свободных агентов, — передаёт слова Меркулова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.