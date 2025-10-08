«Выглядит глупо, смешно». Меркулов о словах Епанчинцева о двухнедельном отсутствии общения

Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов заявил, что слова бывшего главного тренера Вадима Епанчинцева об отсутствии общения с руководством клуба не соответствуют действительности.

— Епанчинцев сказал, что не общался с руководством две недели. Как это возможно в профессиональной организации?

— Хороший вопрос. Как это возможно в профессиональной организации, если мы каждый день находимся с командой, приходим на тренировку. Я общаюсь не только с Епанчинцевым, а и с его помощниками, с доктором, ребятами. Если кто-то может предположить, что я общаюсь со всеми, кроме главного тренера, то это выглядит глупо и смешно.

Общались, разговаривали. Настроение у него было не очень на фоне результатов. Не всегда разговор ладился – это правда. На выезде всегда с ним, можем зайти в раздевалку, на собрании поприсутствовать, чтобы психологическое воздействие на игроков было. Если руководитель приходит в раздевалку, значит, что-то не так. В другом случае мы туда не лезли, они были предоставлены сами себе.

— Вы говорите, что не всегда ладился разговор с Епанчинцевым. Когда вы потеряли этот коннект?

— Я не могу сказать, что он потерялся, просто разговор не клеился. Проиграли матч, задаёшь вопрос, а он переживает. Общения стало меньше, но разговоры про две недели – неправда, — передаёт слова Меркулова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.