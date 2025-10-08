Генменеджер «Сибири» рассказал, запретил ли он Епанчинцеву попрощаться с командой

Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов заявил, что никто в клубе не запрещал бывшему главному тренеру Вадиму Епанчинцеву попрощаться с командой.

— Епанчинцев сказал, что вы не дали ему попрощаться с командой, это соответствует действительности?

— Нет. Когда мы сидели и приняли решение отправить Епанчинцева в отставку, я его пригласил на разговор. Он приехал, я ему всё объяснил. Вадим Сергеевич действительно попросил, чтобы ему дали попрощаться с командой. Мы ответили положительно, это команда, с которой он работал. Предложили ему приехать на тренировку, пообщаться, с кем захочет. Но никто не приехал, возможно, он хочет сделать это позднее. Мы готовы предоставить ему эту возможность. У нас не осталось какого-то негатива. Может быть, пока он не готов, — передаёт слова Меркулова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.