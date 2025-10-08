Скидки
«Может, это даже хорошо, но кумовства нет». Меркулов о работе в «Сибири» братьев Буцаевых

Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов высказался о работе в клубе двух братьев Буцаевых — Юрия и Вячеслава.

Вячеслав Буцаев – родной брат Юрия Буцаева, главы селекционной службы. В том числе из-за этого негативно отреагировала общественность. Идя на этот шаг, осознавали проблемы, потому что флёр кумовства в Новосибирске только-только утих после ситуации с Климовичами?
— Решение мне далось непросто. Вы говорите о Климовичах, это многие годы всех заботило. Сергей работал гендиректором, был селекционером, его дети играли здесь и в школе. Эта ситуация разнится с нашей.

Если Сергей гипотетически мог влиять на решения с точки зрения карьерного роста детей: игровое время, чтобы давали, по составу что-то делать с прицелом, что может зайти мой сын. Не факт, что это было, подчеркну.
У нас есть человек, который в клубе занимается селекцией, а есть тот, кого мы берём на должность главного тренера. Ни один из них не влияет на работу другого. Решения по игрокам принимаю я. За исключением случаев, когда надо согласовывать с большим руководством, где я привожу доводы и приношу справки.

Ничего плохого в этом нет. Может быть, это даже хорошо, что в клубе работают два профессионала своего дела. Это два состоявшихся специалиста, два хоккеиста высокого уровня. Никакого кумовства нет, если кто-то так думает, то он ошибается, — передаёт слова Меркулова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

