«Было около пяти-шести фамилий». Меркулов — о выборе нового главного тренера «Сибири»

Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов заявил, что руководство клуба выбрало Вячеслава Буцаева из нескольких кандидатов на пост главного тренера.

— Был ли список кандидатов на роль главного тренера «Сибири» или был только Буцаев?

— Был. Порядка пяти-шести фамилий. Юрий Геннадьевич (глава селекционной службы, родной брат Вячеслава Буцаева. – Прим. «Чемпионата») в этом не участвовал. Но другие руководители участвовали.

— Получается, несколько недель готовилась замена Епанчинцеву?

— Это не несколько недель. Ты всегда заблаговременно думаешь об этом. Если у нас есть тренер, это не значит, что я не просчитываю, что что-то может пойти не так. Это обычное планирование, каждый в своей жизни пользуется этим. Это моя работа. Всегда должен быть план «Б».

— Был ли Корешков в списке кандидатов?

— Эта фамилия обсуждалась. Не могу сказать, что это был мой кандидат или другого человека, но это было.

— Она была отвергнута с его стороны или клуба?

— Со стороны клуба, — передаёт слова Меркулова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.