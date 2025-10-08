Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Было около пяти-шести фамилий». Меркулов — о выборе нового главного тренера «Сибири»

«Было около пяти-шести фамилий». Меркулов — о выборе нового главного тренера «Сибири»
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов заявил, что руководство клуба выбрало Вячеслава Буцаева из нескольких кандидатов на пост главного тренера.

— Был ли список кандидатов на роль главного тренера «Сибири» или был только Буцаев?
— Был. Порядка пяти-шести фамилий. Юрий Геннадьевич (глава селекционной службы, родной брат Вячеслава Буцаева. – Прим. «Чемпионата») в этом не участвовал. Но другие руководители участвовали.

— Получается, несколько недель готовилась замена Епанчинцеву?
— Это не несколько недель. Ты всегда заблаговременно думаешь об этом. Если у нас есть тренер, это не значит, что я не просчитываю, что что-то может пойти не так. Это обычное планирование, каждый в своей жизни пользуется этим. Это моя работа. Всегда должен быть план «Б».

— Был ли Корешков в списке кандидатов?
— Эта фамилия обсуждалась. Не могу сказать, что это был мой кандидат или другого человека, но это было.

— Она была отвергнута с его стороны или клуба?
— Со стороны клуба, — передаёт слова Меркулова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Материалы по теме
Меркулов ответил на вопрос о негодовании болельщиков «Сибири» по поводу назначения Буцаева
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android