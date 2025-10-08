Скидки
Меркулов — о назначении Буцаева: хочу, чтобы команда имела стержень и дисциплину

Меркулов — о назначении Буцаева: хочу, чтобы команда имела стержень и дисциплину
Аудио-версия:
Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов поделился ожиданиями от работы нового главного тренера Вячеслава Буцаева.

— Чего ждёте от нового главного тренера?
— Хочу увидеть качественную игру нашей команды. Хочу, чтобы она имела стержень. Хочу, чтобы была дисциплина. Все ребята должны биться за наш клуб, чтобы мы все вместе пришли к положительному результату.

— Подходит ли этот состав Буцаеву? Некоторым будет сложно вписаться в его хоккей.
— Не скажу, что сложно будет вписаться. У него есть определённые требования, но они характерны для команды, которая ставит перед собой высокие задачи. Игра в тело, жёсткий хоккей, дисциплина. Возьмите любой клуб – у них такие же требования. Кто-то, конечно, может не зайти тренеру. Тогда будем решать такие вопросы, — передаёт слова Меркулова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

